2024年にブラジルのパルメイラスからラ・リーガのレアル・マドリードに移籍したブラジル代表のエンドリッキ。今季の前半戦はほとんど出番がなかったこともあり、後半戦は出場機会を求めてリーグ1のリヨンにレンタル移籍。これが当たり、冬加入ながらすでに7ゴール7アシストと素晴らしいパフォーマンスを披露している。この武者修行でエンドリッキの評価は回復し、来季はレアルのトップチームに帯同するとみられている。『MUNDODEPO