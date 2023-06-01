開幕した核拡散防止条約（NPT）再検討会議の議場＝27日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】核拡散防止条約（NPT）再検討会議が27日午前（日本時間27日深夜）、ニューヨークの国連本部で開幕した。核保有国が軍拡に動く中、「核なき世界」に向けた軍縮・不拡散の礎石であるNPT体制の維持、再建を目指す。保有国を含め、加盟国が協調できるかどうかが問われる重大な岐路となる。被爆者や被爆地の首長らも参加