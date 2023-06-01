アメリカのニュースサイト「アクシオス」は26日、イランが仲介国のパキスタンを通じ、アメリカ側に戦闘終結に向けた新たな提案を行ったと伝えました。まずはホルムズ海峡の通航再開とアメリカによる海上封鎖の解除に焦点をあて、核問題をめぐる交渉は先送りする内容だとしています。こうした中、トランプ大統領は26日、今後のイランとの協議について「我々は電話で交渉を進めるつもりだ。イラン側が望むなら電話をかけてきても構わ