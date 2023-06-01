アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場付近で起きた銃撃事件をめぐり、逮捕された男が犯行前、トランプ政権を標的とするメモを作成し、家族に送っていたことが分かりました。メモには「最高位から順に標的にする」などと記されていました。男は27日に罪状認否の手続きに臨む予定です。