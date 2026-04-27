メ～テレ（名古屋テレビ） 漁業の盛んな三重県尾鷲市で、マダイの稚魚が放流されました。 三重県水産振興事業団は、沿岸部の漁業資源を増やすことを目的に、1996年から尾鷲湾や賀田湾などで稚魚の放流を行っています。 27日は、尾鷲栽培漁業センターで2026年2月に孵化した体長約6ｃｍのマダイの稚魚をいけすから船に積み込み、尾鷲湾と賀田湾に計約8万4000匹が放流されました。 放流された稚魚は、約6年