メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市天白区で元従業員を拉致し、その後、車でひくなど暴行を加えたとして塗装業の男が逮捕されました。 生命身体加害目的略取などの疑いで逮捕されたのは、塗装業を経営する天白区の真茅正志容疑者（44）です。 警察によりますと真茅容疑者は6日、元従業員の男性（58）を無理やり車に乗せて連れ去り、その後、車でひくなどの暴行を加えてけがをさせたうえ、置き去りにした疑いがも