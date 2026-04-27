メ～テレ（名古屋テレビ） 渋滞が多く発生するゴールデンウイークに合わせ、愛知県警はきょう、渋滞対策部隊の出発式を行いました。 出発式には、愛知県警高速隊の隊員やネクスコ中日本の職員あわせて19人が参加しました。 渋滞や事故が多く発生するゴールデンウイークの間、取り締まりや事故の警戒を人数を増やして行います。 27日、東郷PAなど4カ所で、車間距離をとることなどを呼び