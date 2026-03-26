かわいさと実力を兼ね備えたコスメを探している方に注目の新作が登場。「モフモフレンズ」コラボシリーズから、『モフモフレンズ桃肌ルースパウダー＜ピンクタイプ＞』が2026年4月27日（月）より発売されます。ほんのり血色感を与えるピンクカラーに、桃の香りや美容成分をプラス。毎日のメイク時間を癒しのひとときへ変えてくれる、見逃せないアイテムです♡ ふんわり桃肌を叶えるピンクパウダ