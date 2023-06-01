ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村１」は２７日、予選２日目が行われた。赤坂俊輔（４３＝長崎）の２日目は５Ｒ１走、５号艇で登場し、５コースからコンマ０５の快Ｓを決めてまくり差しを狙ったが２着。「スタート全速で行ければ、スリットで雰囲気はあります。出足は重いけど、ターンはできる」と相棒２４号機の気配は上向いている。初日から１、５、２着とし、得点率８・３３の６位タイで予選前半を折