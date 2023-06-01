来る5月1日は、大人気・ちいかわのキャラクター、ちいかわとハチワレのお誕生日。これを記念してちいかわベーカリーより、とってもかわいいバースデー仕様のパンが期間限定で発売されます。ちいかわ＆ハチワレのバースデーパン、気になるそのお味は……？ちいかわパン（おたんじょうび）660円（税込み）ピンクの蝶ネクタイとさんかく帽子がキュートなちいかわパンは、中にカスタードクリームとアーモンドナッツがつまったパン。