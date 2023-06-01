春巻きの王道といえば、豚肉やたけのこ、春雨などを使った具だくさんな「五目春巻き」。でも今回ご紹介する春巻きの具は、潔く「キャベツ」一つだけ！ポイントは塩もみしたキャベツを、ふつうの春巻きよりも太ーく巻くこと。口いっぱいにガブリとほおばって、キャベツの甘みや歯ざわりを思いっきり楽しむんです。まるでサラダを食べているかのように（！）、キャベツたっぷり＆素材のおいしさを堪能できますよ！『キャベツの太ーい