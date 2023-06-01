NY株式27日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均49072.67（-158.04-0.32%） ナスダック24759.54（-77.06-0.31%） CME日経平均先物60080（大証終比：-160-0.27%） 欧州株式27日GMT15:13 英FT100 10332.63（-46.45-0.45%） 独DAX 24078.78（-50.20-0.21%） 仏CAC40 8139.56（-18.26-0.22%） 米国債利回り 2年債 3.799（+0.021） 10年債 4.331（+0.030） 30年債 4.