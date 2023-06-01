まもなく1週間を迎えようとしている岩手県大槌町の山林火災。現地では、初めての雨となりましたが、いまだ鎮圧のめどはたっていません。岩手県大槌町で発生した山林火災。発生から6日目の夜も現場は緊張に包まれていました。よる8時を過ぎても消防隊員が打ち合わせを行っています。喜入友浩キャスター「今、赤色灯がともりました、午後8時半前です。続々と消防隊が出動しています」現場では、この週末も懸命な消火活動が続けられて