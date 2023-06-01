今月20日の三陸沖を震源とする地震の発生から1週間。政府は特別な対応の呼びかけを27日夕方に終了しました。「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、政府は情報発表のきっかけとなった先週月曜日の地震発生から168時間が経過したことから、27日午後5時に特別な防災対応を求める呼びかけを終了しました。一方、北海道では27日、最大震度5強の地震がありました。気象庁は、▼北海道・三陸沖後発地震注意情報で注意が呼びかけら