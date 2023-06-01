【台北＝園田将嗣】半導体受託製造で世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の半導体技術を不正に取得したとして、国家安全法違反などに問われた日本の製造装置大手・東京エレクトロンの台湾子会社の元従業員に対し、台湾の裁判所は２７日、懲役１０年の判決を言い渡した。子会社にも罰金１億５０００万台湾ドル（約７億５８００万円）の支払いを命じた。検察当局の発表などによると、元従業員はＴＳＭＣから転職し、営業担