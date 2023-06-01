３人の子供を持つ人気モデル・滝沢眞規子が２６日、スペイン発のハイブランド「ＬＯＥＷＥ」を颯爽と身につける日常をＳＮＳで公開した。「ロエベパウラズイビザ２０２６ＰｅｓｃａｄｏｒＢａｇ」とロエベの夏にぴったりなバッグを肩にかけ、愛車に乗り込む写真などをアップ。車はポルシェの９１１Ｔａｒｇａで、まるで海外のグラビアのような美しさ。上品な黒が、バッグと良く似合っており、「あー憧れ♥」「