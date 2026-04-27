お笑いコンビ・とんねるずの木梨憲武が23日、神奈川・川崎市のスペルノーヴァカワサキで、演歌歌手・田中あいみの新曲記念ライブ「田中とジョージのみんな来てよLIVE！～憲ちゃんもくるよね？～vol.2」にゲスト出演。木梨の相方で昨年4月に食道がんと咽頭がんを公表した石橋貴明について言及した。 田中は22日、木梨がプロデュースし、作詞作曲をタレント・所ジョージが手掛けた第2弾となる