岩手県大槌町の山林火災は6日目となり、現地にはようやく雨が降りました。大槌町で取材している岩粼陽フィールドキャスターがお伝えします。◇大槌町の一帯を見渡せる高台に来ています。奥の方にある山で、先週は炎が広がっているのが確認できました。現在は、炎はほとんど確認できないんですが、山の上の方、オレンジの光が少し点滅していることが確認できます。炎とは確認できませんが、先ほどから確認はできていま