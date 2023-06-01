今年もやって来てしまった「自動車税」と「軽自動車税」の季節（以下、自動車税）。払込票が届くのは、まだもう少しだけ先だが、本稿ではあらためてスマートフォンやWebサービスを使って、自動車税・軽自動車税を納付できる手段をご紹介する。 スマホ決済・QRコード（eL-QR） 自動車税は地方税。地方税統一QRコード「eL-QR」での納付にほぼすべての自治体が対応している。使い方は、納付書に記