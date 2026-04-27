バイエルンは27日、チャンピオンズリーグ（CL）準決勝ファーストレグのパリ・サンジェルマン（PSG）戦に向けた遠征メンバーを発表した。ヴァンサン・コンパニ体制2年目の今シーズンはすでにブンデスリーガ連覇を決め、DFBポカールでも決勝進出を果たし、シーズン3冠の権利を有するバイエルン。CLではリーグフェーズを2位で終えると、ラウンド16でアタランタを2戦合計10−2、準々決勝でレアル・マドリードを2戦合計6−4で下した