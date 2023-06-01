オランダ代表MFのシモンズ＝18日、ロンドン（ロイター＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグのトットナムは27日、オランダ代表MFシモンズが右膝前十字靱帯を断裂し、手術を受けると発表した。オランダが日本と対戦するワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会は欠場する見通し。25日のウルバーハンプトン戦で負傷したシモンズは、インスタグラムに「シーズンが突然終わった。この夏、W杯で国を代表することもできなく