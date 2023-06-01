【レトロ自販機 デビルマン シリーズ “デビル麺”】 4月28日 出荷開始 価格：2,530円 ハセガワは、プラモデル「レトロ自販機 デビルマン シリーズ “デビル麺”」の出荷を4月28日に開始する。価格は2,530円。 本商品は、デビルマンのイラストを前面に配した、オリジナルデザインのカップラーメン自動販売機をキット化したもの。組み立てに接着剤は不要で、