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【1/24 ISD12EX-1 FD3S RX－7 マツダスピードA－spec 高橋啓介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)】 4月28日 出荷開始 価格：3,960円 フジミ模型は、プラモデル「1/24 ISD12EX-1 FD3S RX－7 マツダスピードA－spec 高橋啓介 特別仕様(キャラクターアクリルスタンド付き)」の出荷を4月28日に開始する。価格は3,960円。