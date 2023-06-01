【Amazon：日立 掃除機 セール】 開催期間：4月28日0時～5月11日23時59分 紙パック式コードレススティッククリーナー PKV-BK50L V Amazonにて、日立の掃除機がセール価格で販売されている。期間は5月11日23時59分まで。 期間中、紙パック式コードレススティッククリーナー「PKV-BK50L V」、サイクロン式キャニスター掃除機「C