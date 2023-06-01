トヨタ自動車が27日発表した2025年度の世界販売台数は、1047万7325台となり、過去最高を更新しました。アメリカのトランプ政権の関税政策による影響がある中、北米市場でハイブリッド車が好調だったことなどが要因です。一方、ホンダと日産自動車はいずれも世界全体での販売台数が、2年連続で前の年度を下回りました。