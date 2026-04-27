モデルで女優、歌手のすみれ（３５）が２７日、ＳＮＳでサイドにレイヤーを入れたヘアスタイルを披露した。美容室でカットしてもらったことを報告し、小麦色の肌が映える白いキャミソールにデニム姿のオフ姿をアップ。金太郎風の布地が前だけのキャミソールで、背中はヒモだけ。夏先取りの私服姿で、コメント欄には「メッチャ綺麗っていうか、後ろどーなってるん？」「美しい♥」という声をはじめ、海外からも「Ｓｔｕ