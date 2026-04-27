カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』に、三浦透子が新聞記者役で登場した。演じるのは、黒木華演じる茉莉を支える東西新聞の記者・雨宮楓。27日放送の第2話で初登場し、茉莉に寄り添う姿を見せた三浦は「知れば選挙がもっと楽しくなる、“なるほど”がたくさん詰まった作品」と語っている。三浦透子同作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の茉莉(黒木)が、政治素人の