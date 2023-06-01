【モデルプレス＝2026/04/28】フリーアナウンサーの中村江里子が、ラジオ番組・山田養蜂場ノンアルツBee提供番組「判断力の源〜一流になるための脳（ブレイン）ケア〜」（第1・3水曜／16：30〜16：40ラジオNIKKEI第1にて放送中）の第22回（5月20日）にゲストとして出演する。この度、収録風景が報道陣に公開され、中村がイタリア・ミラノでの生活について話す場面があった。【写真】57歳元フジアナ「絵になる」夫とのキスショット