ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年4月27日（月）〜5月3日（日・祝）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「水瓶座（みずがめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・草磲健太（くさなぎ・けんた）さん）■水瓶座（みずがめ座）カード：愚者（逆位置）軽率さが高くつく週。ノリで予定を増やすと、予