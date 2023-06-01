1977（昭和52）年4月28日、若三杉の大関昇進披露宴が東京都内のホテルで開かれた。甘いマスクの人気力士らしく、総費用は3千万円の豪華版。写真は（左から）貴ノ花、輪島、若三杉、北の湖。翌年横綱に昇進し、若乃花（2代目）に改名した。北の湖と同い年で全盛期が重なったこともあり、優勝は4回にとどまった。