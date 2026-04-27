核軍縮などについて話し合うNPT＝核拡散防止条約の再検討会議が、さきほど開幕しました。ニューヨークの国連本部から中継です。日本時間午後11時から、後ろの会議場でNPT再検討会議が始まりました。会議は5年に1度、核軍縮や核の不拡散などに向けた取り組みについて話し合うものです。焦点は、参加国の全会一致が必要な「最終合意文書」を取りまとめられるかどうかです。過去2回の会議では中東やウクライナをめぐって意見が割れ、