ÀäÌÇ¤Î´íµ¡¤«¤éµß¤¤¡¢Ë­¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡Ö³¤Áô³×Ì¿¡×¡£Ä©Àï¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Íµ¤³ÈÂçÃæ¤Î¡È¤¢¤ë¿©ºà¡É¤ÎÀìÌçÅ¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢³¤Áô¥é¡¼¥á¥ó¤ä³¤Áô¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢¡ÈÄÁ¤·¤¤³¤ÁôÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¡É¡£¼Â¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤ë³¤Áô¤¬Ìó1500¼ïÎà¤â¤¢¤ê¡¢³¤Áô¿©¤ÎÊ¸²½¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÀèÃ¼¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ë´íµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦½é¤Î¡ÖÎ¦¾åºÏÇÝ¡×¤ä¡Ö³¤ÌÌºÏÇÝµ»½Ñ¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÀäÌÇ´íµ¡¤Î³¤Áô¤ò¼¡¡¹¤ÈÉü³è¤µ