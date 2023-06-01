28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比110円安の6万130円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万537.36円に対しては407.36円安。出来高は4375枚となっている。 TOPIX先物期近は3726.5ポイントと前日比5.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.78ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 6013