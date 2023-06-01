「学研の学習」復刊第1号学研ホールディングス傘下で出版事業を手がけるGakkenは27日、工作教材の付録が魅力だった雑誌「学研の学習」を16年ぶりに復刊すると発表した。7月9日発売の第1号は古墳時代の特集で、国宝のはにわ「挂甲の武人」を6分の1サイズで再現するキットが付く。インターネットで何でも調べられるデジタル全盛期だからこそ、子どもの探求意欲を高めるリアルの体験がより重視されていると判断した。価格は4290円で