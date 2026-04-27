3時間にわたって続いたにらみ合い。銀行に立てこもっていたのは、国の特別天然記念物でした。新潟県柏崎市の銀行に現れたのは、ニホンカモシカです。カモシカはATMコーナーから侵入したとみられ、銀行はすぐにシャッターを閉め、ほかのスペースへ移動できないよう対応。近くの店の人「（Q.このあたりで野生動物は）初めて、初めて、初めて。犬の散歩ぐらいしか見たことない」相手は国の特別天然記念物だけに対応も慎重に進められま