ボートレース住之江の「第３０回なにわ賞」は２８日、予選最終日となる５日目が行われた。山口真喜子（２９＝長崎）は予選ラストの８Ｒ、４コースから最内を差して２着。得点率５位で予選を突破した。「乗り心地はマシになってました。押し感もありましたね。ターン回りを求めてそこは良くなっていたし、直線も良くなってました」と機力底上げにも成功した。当地は２０２２年９月以来と久々の出場ながら、男女混合戦で女子唯