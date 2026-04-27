２４日、湖北省石首シフゾウ国家級自然保護区で活動するシフゾウ。（武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢4月27日】中国湖北省石首市の天鵝洲長江旧河道にある石首麋鹿（シフゾウ）国家級自然保護区は、シフゾウが生息、繁殖する重要拠点として知られる。保護区職員の長年にわたる継続的な取り組みにより、湿地の生態環境は着実に改善、シフゾウの個体数も増加傾向が続いている。保護区は1993年、94年、2002年の3回にわたり