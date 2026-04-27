イランがアメリカ側に対して、ホルムズ海峡の開放や戦闘終結に向けた新たな提案をしたとアメリカメディアが報じました。核問題の協議は先送りする内容だということです。アメリカのニュースサイト・アクシオスによりますと、イランからの提案は核問題に関する協議をホルムズ海峡の開放や、アメリカによる海上封鎖が解除されてから開始するとしています。提案は仲介国パキスタンを通じて示され、ホワイトハウスはすでにこの提案を把