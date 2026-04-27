Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬½ªÃÍ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ6Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£27Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Àè½µËö¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤¬Âç¤­¤¯¾å¾º¤·¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¡¢´ó¤êÉÕ¤­Ä¾¸å¤«¤éÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤ÃíÊ¸¤¬¹­¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæÅì¾ðÀª¤Î¶ÛÄ¥¤¬ÏÂ¤é¤°¤È¤Î¸«Êý¤â¹­¤¬¤ê¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤ê¡¢°ì»þ1100±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¾å¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¡¢½ªÃÍ¤Ï6Ëü537±ß36Á¬¤È¤Ê¤ê¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ½ªÃÍ¤Ç6Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö6Ëü1000±ß¤â¤³¤Î¤Þ¤ÞÅþÃ£¤¹¤ë