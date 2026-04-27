日本テレビ『news zero』で、3年目のシーズンに突入した巨人・阿部慎之助監督と元巨人監督の高橋由伸さんが対談する『巨人軍監督日記』が27日に放送されました。そのなかで、阿部監督は昨季と比べて感じるチームの変化について『切り替え力』という言葉で表現しました。阿部「切り替えが昨年よりは断然いいかなって思いますし、僕もミーティングでなるべく『昨日は昨日』と、『今日は今日』と、とにかく今日勝つためだけに集中しよ