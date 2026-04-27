カナダから一時帰国した、Snow Manの目黒蓮さん（29）が27日、主演映画『SAKAMOTO DAYS』の公開直前レッドカーペットイベントに登場。特殊メイクで行った撮影を振り返りました。現在、海外ドラマの撮影のためにカナダで生活している目黒さん。これまで、映画『SAKAMOTO DAYS』のイベントはリモートでの参加でしたが、今作のために一時帰国し、この日はファンの前に姿を見せました。目黒さんは「いよいよ『SAKAMOTO DAYS』が皆さん