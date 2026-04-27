ボートレース蒲郡の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ蒲郡」は２７日、準優勝戦が行われた。久田敏之（４５＝群馬）は準優１０Ｒ、インからコンマ１８のスタートで１Ｍ先制。バック独走状態に持ち込んで、優出を決めた。１６号機は前検から伸びに手応えを感じており「いい足をしていた。欲をいえばもう少しグリップが欲しいが、秋元（哲）選手もいるし、ピット離れも意識しないといけない。展開を突ける足にはなっている。調