結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル(フジテレビ系、5月16日18:30〜 ※一部地域除く)の組み合わせが決定。ファイナリスト8組が27日、東京・台場のフジテレビで行われた記者会見で意気込みを語った。全4大会で決勝進出を果たしている金属バットは、優勝賞金1000万円の使い道を聞かれると、小林圭輔が物価高を理由に「1150万が妥当」と主張。友保隼平は