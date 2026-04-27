ボートレース徳山の「山口放送開局７０周年記念ＫＲＹ山口達也放送杯争奪戦」が２７日に開幕した。ペラ巧者・森野正弘（４１＝山口）が初日好発進だ。前半３Ｒは大外ガマシで内４艇をのみ込み、ＢＳでイン先マイの楠原翔太に艇を並べると、２Ｍ楠原を差し逆転の１着。豪快なレースぶりにレース後、海野康志郎から「お前、バイオ燃料の申し子やな」と絶賛され「まだ１走ですよ」と笑顔で返す場面もあった。４枠の後半８Ｒは幸野