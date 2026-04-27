結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナル(フジテレビ系、5月16日18:30〜 ※一部地域除く)の組み合わせが決定。ファイナリスト8組が27日、東京・台場のフジテレビで行われた記者会見で意気込みを語った。注目は、結成32年目にして初のファイナリストとなったシャンプーハット。恋さんは昨年のザ・ぼんちの奮闘に刺激を受けたと明かし、「漫才競技に出られ