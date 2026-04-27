株式会社Ｓｐｅｅｅが運営する介護施設の検索・口コミサイト「ケアスル介護」が、同サイトに掲載されている体験談１，５６５件（２０２５年６月〜２０２６年４月掲載）を対象に、入居後の後悔・改善要望に関する調査分析を実施した。この調査は、一般的な投稿型口コミでは把握しきれない「入居者家族の本音」を明らかにするため、専任インタビュワーによる電話取材の結果を分析したもの。調査の結果、半数超が現在の施設に満