（NY時間10:31）（日本時間23:31） オルガノン＜OGN＞13.19（+1.93+17.10%） 医薬品のオルガノン＜OGN＞が大幅高。インドのサンファーマ社が１２０億ドル規模の買収資金を賄うため、短期融資を手配したと伝わった。少なくとも三菱ＵＦＪ＜8306＞、ＪＰモルガン＜JPM＞、シティグループ＜C＞の３行が融資をコミットしており、最終的な規模は調整される可能性がある。 このブリッジローンは、実行