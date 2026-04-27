26日午後、神奈川県横須賀市の国道でワンボックスカーが道路脇の高さ3メートルほどの標識に衝突しました。警察によりますと、路側帯を歩いていた女性2人が倒れた標識の下敷きになり、1人が意識不明の重体、もう1人も大けがです。車を運転していたのは、神奈川県警の警察官の男性（32）で、当時は勤務中ではありませんでした。警察に対し男性は「センターラインをはみ出そうになり、ハンドルを切ったら衝突した」と話しているという