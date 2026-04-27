Jリーグは27日、テレビ放送の追加を発表した。5月17日に白波スタジアムで開催されるJ2・J3百年構想リーグWEST-Bグループ第17節の鹿児島ユナイテッドFC対ロアッソ熊本が『DAZN』に加えて『鹿児島放送』で放送される。