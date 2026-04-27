マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月2日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア] 2 - 0 [ジュリアン キャッシュ / ロイド グラスプール] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第7日がスペイン マドリードで行われ、男子ダブルス1回戦で、ファビアン ル